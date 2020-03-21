Дефицит процессоров Intel в Японии усугубился
Только вчера глава Intel не без гордости заявлял, что свыше 90% продукции доставляется клиентам компании своевременно, но было очевидно, что чем ближе к розничному звену, тем сильнее на ситуацию влияют мероприятия, связанные с карантином. В Японии, как отмечает сайт AKIBA PC Hotline, на этой неделе наблюдался дефицит процессоров семейства Cascade Lake-X Refresh.
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рекламаСобственно говоря, эти процессоры и ранее попадали в «группу риска», поскольку до той же Австралии они добрались лишь в этом году, хотя были представлены в прошлом.
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Другое дело, что в Японии стали исчезать из продажи процессоры Coffee Lake Refresh средней ценовой категории типа Core i5-9500F. В этом случае на регулярность поставок очевидным образом влияет логистика, которая усложняется, когда речь идёт об островном государстве, предпринимающем разумные меры изоляции в условиях пандемии.
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