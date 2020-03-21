Не больше двух в одни руки: Apple ввела ограничения на покупку устройств
Закрыв традиционные магазины за пределами Китая, компания Apple во многих странах вынуждена полагаться на торговые точки партнёров или собственные интернет-магазины. Как сообщает Reuters, в США, Китае, Гонконге, Тайване и Сингапуре компания ограничивает количество приобретаемых в фирменном интернет-магазине устройств.
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рекламаВ одни руки отпускается не более пяти планшетов или ноутбуков одной модели, а также не более двух экземпляров iPhone одной модели. По словам экспертов, эти меры приняты для борьбы со спекулянтами, которые на фоне закрытия традиционных магазинов пытаются наживаться, перепродавая устройства Apple на вторичном рынке по завышенным ценам. Российский интернет-магазин компании на момент публикации новости позволял заказать до шести смартфонов одной модели на один адрес.
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