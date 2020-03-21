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Не больше двух в одни руки: Apple ввела ограничения на покупку устройств

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Закрыв традиционные магазины за пределами Китая, компания Apple во многих странах вынуждена полагаться на торговые точки партнёров или собственные интернет-магазины. Как сообщает Reuters, в США, Китае, Гонконге, Тайване и Сингапуре компания ограничивает количество приобретаемых в фирменном интернет-магазине устройств.

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Источник изображения: Apple

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В одни руки отпускается не более пяти планшетов или ноутбуков одной модели, а также не более двух экземпляров iPhone одной модели. По словам экспертов, эти меры приняты для борьбы со спекулянтами, которые на фоне закрытия традиционных магазинов пытаются наживаться, перепродавая устройства Apple на вторичном рынке по завышенным ценам. Российский интернет-магазин компании на момент публикации новости позволял заказать до шести смартфонов одной модели на один адрес.

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Dark_Cloud
16:27
Да. Частоты при этом даже выросли. Я про это и написал, подбор минимального напряжения - это первое, чем стоит заняться для подстройки. На АМД картах тем более. У меня карта не включает вентили до 60 ...
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mimigen
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mimigen
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В чем мое пустословие? Я такой-же пользователь как и Вы. Вижу новых блогеров. Некоторые из них стараются создать качественный контент. У кого-то получается, у кого-то не очень. Сейчас я за сообщениями...
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ffe
16:22
Какие-то потери, конечно, неизбежны, но они будут минимальны, рупь за сто. Российское здравоохранение безупречно, а стратегия борьбы с врагом на дальних подступах неизменно победоносна. Вчера Президен...
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Me4tatelI&gt;
16:19
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Филипп Шалупов
16:17
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TJ_
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PS5 будет поддерживать все игры вышедшие на PS4, так как аккаунты прямиком переедут на новую платформу и за ними все игры и приложения
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