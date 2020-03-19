Эксперты пока по-разному оценивают степень влияния вспышки коронавируса на компьютерный рынок, но экспресс-прогнозами регулярно делятся источники, на которых ссылается популярный сайт DigiTimes. Согласно новым заявлениям ресурса, в первом полугодии объёмы продаж готовых компьютеров и ноутбуков во всём мире сократятся на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина такого снижения очевидна: спрос на данную продукцию в Китае, США и Европе будет подорван распространением коронавируса.

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Источник изображения: Flickr

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Некоторые исследования уже показали, что в Италии, где распространение коронавируса достигло угрожающих масштабов, спрос на электронику снизился почти на 9%. Данный вид товаров в условиях кризиса подобного типа интересует потребителей не в первую очередь, даже если ситуация в экономике не даёт поводов для серьёзного беспокойства. Ранее сообщалось, что в этом полугодии объёмы выпуска материнских плат и видеокарт могут опуститься до исторического минимума.