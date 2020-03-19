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Выручка ASMedia в феврале выросла в несколько раз: ждём новые чипсеты AMD?

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Пока тайваньские источники сообщают о рекордном снижении объёмов выпуска материнских плат и видеокарт в феврале, специалисты Business Quant утверждают, что выручка ключевых тайваньских производителей этого вида продукции сократилась не так заметно. По крайней мере, в большинстве случаев.

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Источник изображения: Business Quant

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Уместно пояснить, что крупные тайваньские компании типа MSI или Gigabyte не ограничиваются выпуском материнских плат и видеокарт. Этот бизнес уже давно перестал приносить былую прибыль, и теперь многие компании специализируются на выпуске игровых ноутбуков и других электронных устройств. Другими словами, динамика выручки в феврале могла не так сильно зависеть от падения объёмов выпуска материнских плат и видеокарт.

С другой стороны, выручка TUL (марка PowerColor) привязана именно к спросу на видеокарты AMD, а она в феврале резко сократилась. Какие факторы этому способствовали, сейчас судить сложно – коронавирус создавал помехи и для производства видеокарт, и для логистики. Выручка ASRock тоже заметно сократилась, а вот MSI и Gigabyte продемонстрировали рост, пусть и не очень заметный. Важно, что выручка ASMedia в феврале выросла в разы, а именно эта компания занимается разработкой чипсетов AMD следующего поколения. Велика вероятность того, что они близки к моменту фактического дебюта.

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Теги

amd финансы видеокарты материнские платы asmedia b550 tul
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