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Полупроводниковый сектор вряд ли успеет восстановиться в этом году

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Специалисты IDC составили несколько сценариев влияния коронавируса на полупроводниковую отрасль, и самые пессимистичные из них говорят о необходимости восстановления цепочки поставок на протяжении трёх-девяти месяцев, а также более продолжительном влиянии пандемии на мировую экономику. Авторы прогноза предполагают, что выручка поставщиков полупроводниковой продукции по итогам текущего года сократится с вероятностью до 80%.

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Источник изображения: Time

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До конца текущего года, таким образом, рынок полупроводниковых изделий вряд ли восстановится. Эту точку зрения разделяют и эксперты Bank of America, которые ухудшают прогноз по курсовой стоимости многих компаний полупроводникового сектора, среди которых упоминаются Intel, AMD и NVIDIA. Аналитики фондового рынка указывают на признаки рецессии в мировой экономики в качестве главного фактора, определяющего динамику изменения курса акций данных компаний.

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