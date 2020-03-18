В 2018 вышел первый смартфон с трёхмодульной основной камерой. За это время такая компоновка стала очень популярной. Модель с тремя камерами на тыльной панели решила представить китайская компания OUKITEL. Её смартфон называется OUKITEL WP6, и уже через считанные дни он поступит в продажу на международном рынке.20 марта 2020 года производитель запускает международные продажи со скидкой 30%. В рамках специального предложения купить OUKITEL WP6 на AliExpress можно по цене 200 долларов.OUKITEL WP6 приносит продвинутые технические характеристики в сегмент защищённых смартфонов. Модель предлагает пользователям тройную основную камеру, венцом которой выступает 48-мегапиксельный сенсор, и аккумуляторную батарею ёмкостью 10 000 мАч.Смартфон заключён в защищённый корпус, выполненный на 70% из металла. На лицевой панели установлено стекло Gorilla Glass, толщина которого составляет 1,1 мм. В ролике выше показано, насколько прочным является стекло и как хорошо оно защищает матрицу смартфона.На полном заряде в режиме ожидания OUKITEL WP6 может проработать месяц. Разговаривать без перерыва можно 52 часа, а просматривать страницы в браузере – 25 часов. В нормальном режиме использования время автономной работы составляет 3 дня. OUKITEL WP6 оборудован мобильным процессором Helio P70, выполненным по 12-нанометровой технологии. Однокристальная система тоже способствует повышению уровня автономности.Оперативной памяти в смартфоне установлено 6 ГБ, а встроенной – 128 ГБ. Прочие характеристики включают Full HD+ дисплей, защиту от воды по стандарту IP68, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и 18-ваттную быструю зарядку по проводу.