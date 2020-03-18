Игровые ноутбуки на основе 7-нм гибридных процессоров AMD поколения Renoir скоро поступят в продажу. Они должны обеспечить поддержку технологии SmartShift, которая динамически перераспределяет вычислительную нагрузку и энергопотребление между центральным и дискретным графическим процессорами, позволяя поднять быстродействие ноутбука на величину до 10-12%. Ресурс NotebookCheck попытался выяснить, что будет препятствовать широкому распространению этой технологии на практике.

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Источник изображения: AMD

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Возможно, с течением времени всё изменится, но сейчас ассортимент ноутбуков, сочетающих 7-нм процессоры AMD Ryzen и дискретную видеокарту Radeon, сводится к одной модели – Dell G5 15 Special Edition. Как поясняет AMD, для поддержки SmartShift ноутбук должен оснащаться компонентами с совместимыми версиями контроллеров Infinity Fabric, поскольку управление процессами осуществляется по этой шине. Для вменяемого охвата рынка количество моделей ноутбуков с таким сочетанием компонентов необходимо существенно увеличить.