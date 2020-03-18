Samsung считает, что рост полупроводниковой отрасли перевесит последствия коронавируса
На годовом собрании акционеров, как отмечает агентство Yonhap News, руководство Samsung Electronics выразило надежду на увеличение спроса на свои полупроводниковые изделия по итогам текущего года. «Внешние факторы неопределённости», к которым Samsung причисляет и последствия коронавируса, не вынудят компанию сократить выручку от реализации полупроводниковых изделий.
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рекламаДвигать финансовые показатели Samsung вверх должен рост спроса на серверные компоненты, базовые станции для сетей 5G, системы искусственного интеллекта и автомобильные системы активной помощи водителю. Для бизнеса по производству микросхем решающим станет переход Samsung на более продвинутые техпроцесс, который позволит сократить издержки. В сфере контрактного производства полупроводниковых компонентов Samsung намеревается в текущем году освоить 5-нм технологию и продолжить подготовку к внедрению 3-нм техпроцесса.
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