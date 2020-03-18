На годовом собрании акционеров, как отмечает агентство Yonhap News, руководство Samsung Electronics выразило надежду на увеличение спроса на свои полупроводниковые изделия по итогам текущего года. «Внешние факторы неопределённости», к которым Samsung причисляет и последствия коронавируса, не вынудят компанию сократить выручку от реализации полупроводниковых изделий.

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Источник изображения: Yonhap News

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Двигать финансовые показатели Samsung вверх должен рост спроса на серверные компоненты, базовые станции для сетей 5G, системы искусственного интеллекта и автомобильные системы активной помощи водителю. Для бизнеса по производству микросхем решающим станет переход Samsung на более продвинутые техпроцесс, который позволит сократить издержки. В сфере контрактного производства полупроводниковых компонентов Samsung намеревается в текущем году освоить 5-нм технологию и продолжить подготовку к внедрению 3-нм техпроцесса.