В этом полугодии будет отгружено рекордно низкое количество материнских плат
Ресурс DigiTimes держит руку на пульсе полупроводниковой и микроэлектронной отрасли. По словам источника, производители процессоров начали снижать планируемые объёмы выпуска продукции, поскольку последствия вспышки коронавируса оказались более серьёзными, чем ожидалось. С другой стороны, поставщики компонентов начали быстрее восстанавливать объёмы производства на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в КНР.
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рекламаА вот производители материнских плат и видеокарт ожидают, что в текущем полугодии объёмы отгрузки продукции снизятся до рекордно низких уровней. Вспышкой коронавируса охвачено уже более 130 стран, на глобальном спросе это неизбежно скажется в худшую сторону. Видимо, заработать в этих условиях смогут только производители ноутбуков, поскольку этот вид компьютеров для удалённой работы приобретают чаще, чем настольные системы.
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