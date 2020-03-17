Ресурс DigiTimes держит руку на пульсе полупроводниковой и микроэлектронной отрасли. По словам источника, производители процессоров начали снижать планируемые объёмы выпуска продукции, поскольку последствия вспышки коронавируса оказались более серьёзными, чем ожидалось. С другой стороны, поставщики компонентов начали быстрее восстанавливать объёмы производства на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в КНР.

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Источник изображения: Overclocking-TV

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А вот производители материнских плат и видеокарт ожидают, что в текущем полугодии объёмы отгрузки продукции снизятся до рекордно низких уровней. Вспышкой коронавируса охвачено уже более 130 стран, на глобальном спросе это неизбежно скажется в худшую сторону. Видимо, заработать в этих условиях смогут только производители ноутбуков, поскольку этот вид компьютеров для удалённой работы приобретают чаще, чем настольные системы.