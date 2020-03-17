Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В этом полугодии будет отгружено рекордно низкое количество материнских плат

1
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
<b>RTX 2080 дешевле чем по старой цене</b> - ХВАТАЙ
<b>Ryzen 3990</b> доступен за сотни тысяч рублей
Ситилинк снижает цену на RTX 2070 третий день подряд
2080 Super в Регарде - дешевле ЛЮБОЙ обычной 2080

Ресурс DigiTimes держит руку на пульсе полупроводниковой и микроэлектронной отрасли. По словам источника, производители процессоров начали снижать планируемые объёмы выпуска продукции, поскольку последствия вспышки коронавируса оказались более серьёзными, чем ожидалось. С другой стороны, поставщики компонентов начали быстрее восстанавливать объёмы производства на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в КНР.

реклама

Источник изображения: Overclocking-TV

реклама

А вот производители материнских плат и видеокарт ожидают, что в текущем полугодии объёмы отгрузки продукции снизятся до рекордно низких уровней. Вспышкой коронавируса охвачено уже более 130 стран, на глобальном спросе это неизбежно скажется в худшую сторону. Видимо, заработать в этих условиях смогут только производители ноутбуков, поскольку этот вид компьютеров для удалённой работы приобретают чаще, чем настольные системы.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

видеокарты материнские платы коронавирус
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В этом полугодии будет отгружено рекордно низкое количество материнских плат
1
AMD перестаёт тратиться на разработку малых ядер
2
Micron будет больше зарабатывать на сотрудничестве с Intel
+
Платформа Intel для 7-нм процессоров замечена у границ России
3
Расширена номенклатура серийных Intel Ice Lake-SP, упоминаемых в базе ЕЭК
+
Cooper Lake, который мы потеряли: Intel изменила планы в отношении платформы Whitley
5

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 92
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 22
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 197
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
10 марта 2020 90
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 56
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

AMD Ryzen 7 2700 против консолей - я купил многоядерный процессор только ради этого
182
Новый процессор Intel Core i3 10100 — намного дешевле, но с производительностью на уровне Core i7
47
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
40
ТОП 2 анонимные криптовалютные карты, которые позволят платить криптовалютой в магазинах и снимать её в банкоматах
14
Топ 100 лучших игр для тех, кто не смог обновить ПК до начала кризиса
85
CPU-кулеры два в одном - и холод, и дизайн
18
Компьютерные цены прошлого века (2001 год начало) часть 3
30
Антикризисная игровая сборка от магазина Регард
43
Тест боксового кулера AMD Wraith Spire - неплохой разгонный потенциал для Ryzen 7 2700 "из коробки"
25
Обзор дешевой компьютерной периферии. Часть 2
9

Сейчас обсуждают

Haustmyrkr
12:38
Ваистену.
Производительность Xbox Series X равна 13 обычным процессорам AMD Ryzen – Microsoft поделилась детальными характеристиками своей игровой приставки
E1nher1
12:37
Мозги у тебя восьмибитные.Мнение фанатов айтипедии не учитывается.
AMD Ryzen 7 2700 против консолей - я купил многоядерный процессор только ради этого
Дмитрий Копаев
12:34
Не сорян, в 4К все упрется в видеокарту и разницы между системами не будет вообще, да и не во всех играз райзен отстает, где-то он будет и быстрее
ASUS представили новый игровой ПК: это монстр с топовым железом на борту, на базе AMD Ryzen 9 3950X
Igor Ternovoi
12:33
Раньше так и играли, и на пк тоже. Привыкнуть можно, главное, чтоб сама игра понравилась.
AMD Ryzen 7 2700 против консолей - я купил многоядерный процессор только ради этого
Haustmyrkr
12:33
Закупайся на низах!
Биткоин стоит уже менее 5000 долларов - самая популярная криптовалюта продолжает падение в цене
Shrek
12:33
Он долго терпел, но всё-таки не смог сдержаться )))
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z170I Pro Gaming
Maks Panteleev
12:32
Это их собственные блоки asus rog, конкретно этот на 700вт новая модель
ASUS представили новый игровой ПК: это монстр с топовым железом на борту, на базе AMD Ryzen 9 3950X
E1nher1
12:31
Топ индивидуален. Вот кто-то спросит меня, во что поиграть, я ему скажу что-то из этого списка. Гонки я не играю, стратежки тоже. Не любитель. Хотя Флатаут крутая гонка, а какой-нибудь аттила - это к...
Топ 100 лучших игр для тех, кто не смог обновить ПК до начала кризиса
Maks Panteleev
12:29
Ну рог вообще люто дорогой бренд, у них все комплектующие почти самые дорогие по рынку и корпуса по 20к стоят) а эта штука будет по любому стоить в 2 раза дороже чем на том же железе соберешь сам по н...
ASUS представили новый игровой ПК: это монстр с топовым железом на борту, на базе AMD Ryzen 9 3950X
Алексей
12:28
10-20 не ощутить если фпс так за 150. а если в 4к 60 и 40 то сорян)))
ASUS представили новый игровой ПК: это монстр с топовым железом на борту, на базе AMD Ryzen 9 3950X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем