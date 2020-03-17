Расширена номенклатура серийных Intel Ice Lake-SP, упоминаемых в базе ЕЭК
До этого дня считалось, что 14-нм процессоры Cooper Lake-SP выйдут раньше своих 10-нм сородичей Ice Lake-SP, но теперь очевидно, что первые вообще не появятся в конструктивном исполнении LGA 4189. Зато первые 10-нм процессоры Xeon компания Intel обещает представить до конца текущего года. В таможенной базе данных ЕЭК добавились упоминания о процессорах данного семейства, имеющих маркировку серийных образцов.
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рекламаИдентифицировать модели и их характеристики по маркировке пока не представляется возможным, но ясно, что Intel приготовила для импорта в страны ЕАЭС не менее четырёх моделей Ice Lake-SP. Анонс процессоров должен состояться в следующем полугодии.
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