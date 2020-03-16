Спрос на ноутбуки вырастет из-за мероприятий, связанных с карантином
Китайские власти спешат заявить, что пик заболеваемости коронавирусом уже пройден, но меры по сдерживанию его распространения вынудили учащихся и студентов перейти на дистанционную форму получения знаний, что способствовало росту спроса на планшеты на рынке КНР. Сайт DigiTimes теперь сообщает, что и производители ноутбуков коммерческого класса могут заработать из-за перевода сотрудников компаний на удалённую работу во многих странах мира.
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рекламаРанее считалось, что последние отголоски перехода на Windows 10 исчерпают спрос на ноутбуки к концу первого квартала текущего года. Теперь же производители ноутбуков с надеждой смотрят во второй квартал, ожидая сохранения стабильного спроса и во втором квартале, поскольку для удалённой работы многим людям могут потребоваться новые ноутбуки. Пока этим ожиданиям ещё не суждено реализоваться, поскольку поставщики ноутбуков не наблюдают роста спроса на европейском рынке.
В сегменте смартфонов неопределённость тоже сохраняется, поскольку поставщики компонентов сократили запасы на 10-20% от уровня до вспышки коронавируса, но сами производители смартфонов объёмы заказов пока снижать не торопятся.
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