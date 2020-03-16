Tesla Model Y получила тепловой насос для экономии энергии на обогрев
Компания Tesla начала поставки электрических кроссоверов Model Y, ресурсом Electrek уже досконально изучено руководство по эксплуатации этих транспортных средств. Электромобили этой марки постепенно совершенствуются с точки зрения адаптации к холодному климату, продукция Tesla весьма популярна в той же Норвегии, например. Источник поясняет, что Tesla Model Y получила тепловой насос.
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рекламаПодобная установка подразумевает перенос тепла от одних компонентов к другим при помощи жидкого теплоносителя. Судя по иллюстрации, в Tesla Model Y тепловой насос расположен рядом с электродвигателем, который во время работы способен выделять тепло. Его можно использовать для обогрева салона, а также поддержания оптимальной температуры тяговых батарей в холодное время года. При отсутствии теплового насоса пришлось бы расходовать для нагрева элементов заряд тяговых батарей, а при его наличии заряд можно немного сэкономить.
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