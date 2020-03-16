Компания Tesla начала поставки электрических кроссоверов Model Y, ресурсом Electrek уже досконально изучено руководство по эксплуатации этих транспортных средств. Электромобили этой марки постепенно совершенствуются с точки зрения адаптации к холодному климату, продукция Tesla весьма популярна в той же Норвегии, например. Источник поясняет, что Tesla Model Y получила тепловой насос.

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Источник изображения: Electrek

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Подобная установка подразумевает перенос тепла от одних компонентов к другим при помощи жидкого теплоносителя. Судя по иллюстрации, в Tesla Model Y тепловой насос расположен рядом с электродвигателем, который во время работы способен выделять тепло. Его можно использовать для обогрева салона, а также поддержания оптимальной температуры тяговых батарей в холодное время года. При отсутствии теплового насоса пришлось бы расходовать для нагрева элементов заряд тяговых батарей, а при его наличии заряд можно немного сэкономить.