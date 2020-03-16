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Аналитики призвали не особо рассчитывать на несгибаемость AMD в условиях кризиса

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Резкое снижение котировок американских компаний технологического сектора в конце прошлой недели сменилось небольшим «отскоком», но после закрытия торговой сессии котировки снова устремились вниз. Эксперты Citi не разделяют популярного мнения о способности AMD быстро восстановиться от зарождающегося экономического кризиса.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Они мотивируют свою точку зрения тем, что прошлый опыт показывал неспособность AMD быстро вернуться к «докризисным» показателям в 2/3 случаев. Зато представители Citi считают хорошим вложением инвестиции в акции компаний Qualcomm и Xilinx, которые должны выстоять в кризисные времена за счёт роста спроса на серверные и телекоммуникационные решения.

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