Резкое снижение котировок американских компаний технологического сектора в конце прошлой недели сменилось небольшим «отскоком», но после закрытия торговой сессии котировки снова устремились вниз. Эксперты Citi не разделяют популярного мнения о способности AMD быстро восстановиться от зарождающегося экономического кризиса.

реклама

Источник изображения: Seeking Alpha

реклама

Они мотивируют свою точку зрения тем, что прошлый опыт показывал неспособность AMD быстро вернуться к «докризисным» показателям в 2/3 случаев. Зато представители Citi считают хорошим вложением инвестиции в акции компаний Qualcomm и Xilinx, которые должны выстоять в кризисные времена за счёт роста спроса на серверные и телекоммуникационные решения.