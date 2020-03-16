Как сообщает издание DigiTimes, тайваньская компания TSMC вынуждена была усилить контроль над посещением своих предприятий подрядчиками и клиентами, пребывающими из других регионов. Лица, посещавшие после вспышки коронавируса европейские страны, должны воздержаться от посещения предприятий TSMC в течение первых 14 дней после прибытия из Европы.

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Источник изображения: AnandTech, TSMC

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Посетителям TSMC также предписывается заранее заказывать пропуск и заполнять санитарную декларацию до непосредственного входа на территорию предприятий этой компании. Аналогичные меры предпринимает конкурирующая компания UMC, в случае необходимости они могут быть усилены. TSMC не стала корректировать прогноз по выручке на первый квартал – спрос на её услуги велик, и место выбывающих заказов могут занять другие.