GeForce GTX 1080 Ti разогналась по видеочипу до 2569 МГц
Видеокарта GeForce GTX 1080 Ti давно не фигурировала в сводках экстремального разгона, и многие уже свыклись с мыслью, что из старого доброго Pascal энтузиасты давно выжали всё возможное. «Этим смелым парням», однако, упорства не занимать, а потому американец с псевдонимом Keeph8n снова взялся за видеокарту GeForce GTX 1080 Ti в исполнении Asus серии Strix OC, чтобы поднять частоту графического процессора за рубеж 2.4 ГГц.
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рекламаВ тесте GPUPI 1B, например, частоты видеокарты удалось удержать на значениях 2569/11008 МГц. Графический процессор охлаждался жидким азотом, но полученные 9,868 секунды всё равно не являются рекордом в данной дисциплине, а соответствуют всего лишь 33-му месту.
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Центральный процессор Intel Core i9-10980XE в системе тоже присутствовал, он довольствовался водоблоком, но смог работать на частоте около 5.0 ГГц при активности 18 ядер и 18 потоков. Это помогло американцу в некоторых других тестах, где на результат влияет не только видеокарта.
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