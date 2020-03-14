Корпорация Intel решила поделиться с общественностью предпринимаемыми мерами по сдерживанию распространения коронавируса в своих офисах и на предприятиях. Во-первых, если специфика выполняемой работы позволяет сотруднику выполнять должностные обязанности, оставаясь дома, соответствующая техническая возможность будет предоставлена без снижения размера оплаты труда.

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Источник изображения: Glassdoor

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Если это потребуется, сотрудник Intel сможет взять 15-дневный отпуск по уходу за членами семьи, находящимися на карантине. Что касается санитарно-гигиенических мероприятий, то уборка в офисах и на предприятиях Intel будет проводиться чаще с активным применением дезинфицирующих средств. Будут отменены все встречи и совещания, требующие личного присутствия специалистов. В кафетериях на территории офисов Intel будет сокращено количество посадочных мест, чтобы уменьшить количество людей, одновременно находящихся в помещении. Такие мероприятия уже доказали свою эффективность в подразделениях Intel, расположенных на территории КНР.