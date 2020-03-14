Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Мойте руки вместо еды: Intel ввела новые меры по сдерживанию коронавируса

1
СТАРАЯ цена на 2070 в Регарде. Успей.
48Gb GDDR Quadro RTX в продаже/Ядер тоже больше чем у всех
Ситилинк снижает цену на RTX 2070 третий день подряд
Вот эта 2080 Super не подорожала и дешевле любой 2080

Корпорация Intel решила поделиться с общественностью предпринимаемыми мерами по сдерживанию распространения коронавируса в своих офисах и на предприятиях. Во-первых, если специфика выполняемой работы позволяет сотруднику выполнять должностные обязанности, оставаясь дома, соответствующая техническая возможность будет предоставлена без снижения размера оплаты труда.

реклама

Источник изображения: Glassdoor

реклама

Если это потребуется, сотрудник Intel сможет взять 15-дневный отпуск по уходу за членами семьи, находящимися на карантине. Что касается санитарно-гигиенических мероприятий, то уборка в офисах и на предприятиях Intel будет проводиться чаще с активным применением дезинфицирующих средств. Будут отменены все встречи и совещания, требующие личного присутствия специалистов. В кафетериях на территории офисов Intel будет сокращено количество посадочных мест, чтобы уменьшить количество людей, одновременно находящихся в помещении. Такие мероприятия уже доказали свою эффективность в подразделениях Intel, расположенных на территории КНР.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

intel коронавирус
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Мойте руки вместо еды: Intel ввела новые меры по сдерживанию коронавируса
1
AMD сможет быстро восстановиться после кризиса, как считают аналитики
1
Память Intel Optane DC поколения Barlow Pass окажется на 15% быстрее предшественницы
+
Охлаждение со смещением: Der8auer придумал новый способ заработать на владельцах Ryzen 3000
2
Дебют процессоров Intel Comet Lake-S может задержаться сильнее, чем ожидалось
28
Когда процессоры были большими: сотрудники AnandTech увеличили Ryzen в 723 раза
10

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 85
Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 122
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 189
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
10 марта 2020 85
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 56

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

VRM плавится - пользователь радуется
113
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
31
Топ 10 забытых PC игр, которых уже нет в продаже
19
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
21
Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в оригинальной трилогии GTA
14
Обзор и тест видеокарты ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
8

Сейчас обсуждают

Leshiy2371
09:28
Попробуй СК2 /Мультиплеер,в режиме 4х4 на картах со снятым лимитом на кол-во юнитов - тебя очень сильно удивит производительность в этом режиме. Там обсераются все.
Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в оригинальной трилогии GTA
max1024
09:24
Рома - очумелые ручки =) Умеет извлечь дополнительные евро себе в карман из любых cpu ))
Охлаждение со смещением: Der8auer придумал новый способ заработать на владельцах Ryzen 3000
niksys
09:20
Наконец-то праздник и злорадство у блогеров новостников, работа как раз удаленка :D
Мойте руки вместо еды: Intel ввела новые меры по сдерживанию коронавируса
Антон Ариец
09:17
да. мы похожи на тупых америкосов? 99% русских играют на пиратках автор статьи не от мира сего
PC-версия Borderlands 3 добралась до Steam
Анатолий Николаевич
09:14
Есть такая неприятность
Honor 20 и Honor 20 Pro получат Android 10 на этой неделе
niksys
09:13
Нужен такой же на интел, там же ядра тоже смещены из-за встройки - и бабки поплывут рекой :D
Охлаждение со смещением: Der8auer придумал новый способ заработать на владельцах Ryzen 3000
vchaos
09:10
как и Crusader: No Remorse
Топ 10 забытых PC игр, которых уже нет в продаже
Степан Андреев
09:09
Купил когда она стоила 22600
Разогнанная видеокарта Radeon RX 5600 XT подешевела до 279 долларов
century84
09:07
RuTracker наше всё.
Топ 10 забытых PC игр, которых уже нет в продаже
FallAlex
09:05
Так кризиса еще не было. Так только, стресс-тест можно сказать, чтобы опустить перегретый рынок, ждем осени. В связи с этим непонятны планы по переносу начала продаж на конец года, т.е. даже не к сезо...
AMD сможет быстро восстановиться после кризиса, как считают аналитики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем