Формально, AMD пока не считает, что вспышка коронавируса ухудшит её финансовые результаты года настолько, чтобы отказаться от прогноза по ежегодному увеличению выручки на 20% в течение ближайших четырёх лет. Аналитики Northland Securities считают, что даже при менее благоприятном развитии ситуации в коронавирусом AMD сможет быстро оправиться после победы над ним.

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Источник изображения: Twitter, AMD

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Во-первых, эксперты рассчитывают на увеличение спроса на игровые консоли во втором полугодии, и коронавирус в этом контексте может даже служить благоприятным фактором. Во-вторых, использование компанией AMD более прогрессивного 7-нм техпроцесса позволяет ей добиваться меньших производственных затрат в сотрудничестве с TSMC по сравнению с «живущей натуральным хозяйством» компанией Intel. Более того, серверные процессоры AMD демонстрируют более высокое быстродействие, по словам авторов аналитической записки. Два крупных суперкомпьютерных контракта, заключённых AMD за последние месяцы, это только подтверждают. Вчерашние торги акциями AMD начались ростом, но завершились на отметке $39,01. Представители Northland Securities считают, что курс может вырасти до $52,50 за акцию в обозримом будущем.