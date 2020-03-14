Серверная платформа Intel Whitley сможет предложить поддержку памяти Optane DC второго поколения для 10-нм процессоров Ice Lake-SP, хотя размещаемые с ними в аналогичном разъёме 14-нм процессоры Cooper Lake-SP этой функции будут лишены. На страницах Twitter известный японский блогер Komachi Ensaka поделился слайдом из презентации Intel, которая рассказывает о сфере применения памяти Optane DC поколения Barlow Pass.

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Источник изображения: Twitter, Komachi Ensaka

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Процессоры Ice Lake-SP получат четыре двухканальных контроллера памяти, если верить этому слайду, что позволит поддерживать до 4 Тбайт памяти типа DDR4-3200 на один процессорный разъём в восьмиканальной организации. На одной материнской плате могут соседствовать два процессора Ice Lake-SP. Процессоры Cooper Lake-AP, которые смогут работать в связках из четырёх штук, тоже будут поддерживать модули памяти Barlow Pass, но только по 3 Тбайт на разъём (шесть каналов), и в режиме не быстрее DDR4-2933.

Пропускная способность памяти Optane DC второго поколения повысится на 15% относительно первого. Каждый модуль памяти получит TDP до 15 Вт. Intel собирается оснащать их исключительно теплораспределителями голубого цвета, чтобы представителей поколения Barlow Pass можно было быстрее идентифицировать при обслуживании сервера.