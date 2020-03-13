Издание Reuters цитирует аналитиков BCB Group, которые используют произошедший на днях обвал курса биткоина для иллюстрации сущности этого инвестиционного инструмента. Более надёжной альтернативой вложениям в драгоценные металлы он так и не стал, поскольку инициированная падением цен на нефть и распространением коронавируса паника на фондовых рынках заставила курс биткоина снижаться опережающими темпами.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Только за последние сутки биткоин растерял треть своей стоимости, так сильно он не падал за столь короткое время на протяжении последних памяти лет. Вчера котировки опускались существенно ниже $5000 за биткоин, и только сегодня падение удалось частично отыграть. С начала года до середины февраля курс биткоина вырос почти в полтора раза, поскольку инвесторы ожидали планового расщепления этой криптовалюты в мае. Теперь же, в условиях общей паники, криптовалюты не могут считаться средством сбережения инвестиций в кризисный период.