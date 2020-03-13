Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Курс биткоина рухнул на треть за несколько дней

4
РУХНУЛА цена RTX 2080 несмотря на рост доллара
48Gb GDDR Quadro RTX в продаже/Ядер тоже больше чем у всех
Успей! RX 5700<b>XT</b> ASUS не подорожала а подешевела
ASUS 2070 почти по старой цене в Ситилинке
2060 ASUS по старой цене в Регарде

Издание Reuters цитирует аналитиков BCB Group, которые используют произошедший на днях обвал курса биткоина для иллюстрации сущности этого инвестиционного инструмента. Более надёжной альтернативой вложениям в драгоценные металлы он так и не стал, поскольку инициированная падением цен на нефть и распространением коронавируса паника на фондовых рынках заставила курс биткоина снижаться опережающими темпами.

реклама

Источник изображения: Seeking Alpha

реклама

Только за последние сутки биткоин растерял треть своей стоимости, так сильно он не падал за столь короткое время на протяжении последних памяти лет. Вчера котировки опускались существенно ниже $5000 за биткоин, и только сегодня падение удалось частично отыграть. С начала года до середины февраля курс биткоина вырос почти в полтора раза, поскольку инвесторы ожидали планового расщепления этой криптовалюты в мае. Теперь же, в условиях общей паники, криптовалюты не могут считаться средством сбережения инвестиций в кризисный период.

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

финансы биткоин курс биткоина
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Курс биткоина рухнул на треть за несколько дней
4
Финансовые показатели NVIDIA на выходе из кризиса улучшатся одними из первых
1
AMD опубликовала подробную программу записи презентаций с FAD 2020
1
MSI подарила клиентам два месяца дополнительной гарантии из-за коронавируса
1
Фотография обнажила 10-нм слой кристалла процессора Intel Lakefield
2
Руководство HP Inc уже подстелило соломку генеральному директору на случай победы Xerox
1

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 85
Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 122
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 189
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 55
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
10 марта 2020 82

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в наших любимых старых играх
88
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
27
VRM плавится - пользователь радуется
28
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super
15
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре World War Z
13
Ryzen и однопоток: тестирование Ryzen 7 2700 в оригинальной трилогии GTA
6
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
5

Сейчас обсуждают

Sulphide
10:30
До 2070s и 5700xt сейчас, имелось и vega64 и strix 1080 от асуса и 5700xt. Последняя что-то между 1080 и 1080ti в среднем по больнице. Ну и да 5700 без xt = vega64 = gtx1080 опять же в среднем по боль...
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
V.L.A.D.L.E.N
10:29
Чё? :)
Опасен ли 5G для человека или черепах - эксперты вынесли вердикт
DarkShaman
10:29
Конечно "безопасно" ! Надо же как-то продавать новые базовые станции и телефоны. А по факту в РФ 4G работает через пень колоду
Опасен ли 5G для человека или черепах - эксперты вынесли вердикт
hihimik
10:27
Смысл есть. Возможно с тех пор дровами подняли пр-сть, или хз, как они тестят. Но моя 1080ти даже с частотами рефа выбивает в 4К 63 фпс против их 56. И без разницы, вулкан или дх11, фхаа или таа. А на...
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре World War Z
pOdOnOg
10:27
В этой игре: то ли народ ливает и его заменяют ботами для поддержания онлайна, то ли новое поколение танкистов полные аутисты, но заходя раз в пол года поиграть, хватает максимум на пару дней...
World of Tanks получила собственный Боевой пропуск
skydan
10:27
Чувак, нам очень важно знать что у тебя есть девушка! Это ниебацо какое достижение в наше время!
VRM плавится - пользователь радуется
volodei
10:26
Рублевка есть не только в мск?
VRM плавится - пользователь радуется
Dmitriy Gruzkov
10:26
Обожаю жолтые обои !!!
Новая тема Smothy Yellow для MIUI 11 удивила фанов: яркий дизайн и поддержка двух режимов
Тень Мерцанье
10:26
Средне высокие настройки даются. Вот и думай как тебе на таких мыло. А интпут лаг зависит в первую очередь от интернета у тебя дома.
Ubisoft тоже выступила в поддержку NVIDIA GeForce NOW
Michael13
10:26
Реклама, конечно, супер, вот только жаль MSI не исполняет свои гарантийные обязательства. Только если совсем не работает, может примут. А если работает, но с браком, в СЦ будут отписываться "неисправн...
MSI подарила клиентам два месяца дополнительной гарантии из-за коронавируса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем