Выпуск 5-нм продукции TSMC начнёт в апреле текущего года, как уточняет сайт DigiTimes со ссылкой на традиционные тайваньские источники. Все квоты на выпуск 5-нм продукции уже распределены, как добавляет первоисточник. В прошлом году 7-нм технология формировала 27% выручки TSMC, первыми на 5-нм технологию должны перейти мобильные процессоры и компоненты с высоким уровнем быстродействия. Процессоры AMD с архитектурой Zen 4 тоже будут выпускаться по 5-нм технологии силами TSMC, но вряд ли они появятся в текущем году.

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Источник изображения: TSMC

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Из ранних публикаций на эту тему известно, что одним из первых заказчиков TSMC в сфере выпуска 5-нм продукции станет компания Apple, которой понадобятся мобильные процессоры A14 для смартфонов iPhone следующего поколения, готовящихся к анонсу в текущем году. Некоторые источники уже сообщили, что влияние коронавируса вызовет смещение анонса iPhone 12 на октябрь текущего года.