Участник конференции немецкого сайта PC Games Hardware поделился итогами необычного эксперимента: он использовал разъём M.2 материнской платы ASRock Desk Mini A300 для подключения видеокарты Sapphire Radeon RX 570 в исполнении ITX. Разъём M.2 поддерживает режим PCI Express x4, пользователю пришлось только купить переходник с дополнительным питанием и так называемый райзер, который понадобился для исключения контакта видеокарты с модулями памяти.

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Источник изображения: PC Games Hardware

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В играх Assassin’s Creed Odyssey и The Witcher 3 при разрешении Full HD видеокарта в связке с процессором Ryzen 5 3400G продемонстрировала уровень быстродействия от 42 до 46 кадров в секунду. Через выход HDMI звук передавался c помехами, поэтому безупречной работу видеокарт нельзя. Для питания видеокарты потребовался собственный блок питания.