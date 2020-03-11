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Разъём M.2 и эксплуатация видеокарты: всё возможно!

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Участник конференции немецкого сайта PC Games Hardware поделился итогами необычного эксперимента: он использовал разъём M.2 материнской платы ASRock Desk Mini A300 для подключения видеокарты Sapphire Radeon RX 570 в исполнении ITX. Разъём M.2 поддерживает режим PCI Express x4, пользователю пришлось только купить переходник с дополнительным питанием и так называемый райзер, который понадобился для исключения контакта видеокарты с модулями памяти.

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Источник изображения: PC Games Hardware

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В играх Assassin’s Creed Odyssey и The Witcher 3 при разрешении Full HD видеокарта в связке с процессором Ryzen 5 3400G продемонстрировала уровень быстродействия от 42 до 46 кадров в секунду. Через выход HDMI звук передавался c помехами, поэтому безупречной работу видеокарт нельзя. Для питания видеокарты потребовался собственный блок питания.

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Теги

твердотельные накопители m.2 видеокарта
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Сейчас обсуждают

mimigen
08:59
Здесь помойка не из-за этой логики. Вот, например, некоторую часть Ваших сообщений я удалил, как оскорбительные. Кинул на помойку. А раньше они находились здесь!
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darkfen
08:59
Вы знаете, я когда узнал, что Escape from Tarkov на unity был очень удивлен.
Сессия вопрос-ответ про S.T.A.L.K.E.R. 2: о релизе игры, королевской битве, графике \ звуке, и другом
darkfen
08:57
Про сталкера он.
Сессия вопрос-ответ про S.T.A.L.K.E.R. 2: о релизе игры, королевской битве, графике \ звуке, и другом
Опричник
08:56
Ну это я ещё вчера заметил. ))
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
Вячеслав Долгополов
08:55
вот из за такой логики здесь и помойка)))))
Новая тема Ubuntu для MIUI 11 удивила всех фанов
mimigen
08:55
Я не знаю, какие здесь модераторы. Знаю лишь, что за "не чутка" оффтопа некоторые ярые воины предупреждение получили. А пару воинов уже на коротком отдыхе, не за оффтоп, конечно. А наш разговор выше с...
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
Александр Иванов
08:53
3а был куда более удачной моделью, жаль, придется брать ванплас ) ну или айфон 9/се
Стали известны характеристики и цена Google Pixel 4a: Snapdragon 730, 6 ГБ ОЗУ и АКБ на 3080 мАч за 499 долларов
Опричник
08:51
А что, здесь такие злые модераторы? По опыту знаю - чутка оффтопа оживляет тему.
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
mimigen
08:49
....И анекдот рассказать, если, конечно, модератор за флуд не удалит)))
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
whitespirit
08:48
Давай, делись уже, не томи. Меня аж трисет.
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