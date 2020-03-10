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Intel Core i9-10980XE на частоте 5944 МГц обновил рекорд Cinebench R15

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Американский энтузиаст Splave обзавёлся новым экземпляром процессора Intel Core i9-10980XE, после чего установил его в материнскую плату ASRock X299 OC Formula, заботливо покрытую гидроизоляцией, и разогнал до 5944 МГц при помощи жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Активность сохранили 18 ядер и 36 потоков.

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Источник изображения: HWBot, Splave

В тесте Cinebench R15 системе указанной конфигурации удалось набрать 5992 балла, что позволило занять первое место не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с 18 ядрами.

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экстремальный разгон cinebench r15 cascade lake x
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