Intel Core i9-10980XE на частоте 5944 МГц обновил рекорд Cinebench R15
Американский энтузиаст Splave обзавёлся новым экземпляром процессора Intel Core i9-10980XE, после чего установил его в материнскую плату ASRock X299 OC Formula, заботливо покрытую гидроизоляцией, и разогнал до 5944 МГц при помощи жидкого азота.
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рекламаАктивность сохранили 18 ядер и 36 потоков.
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В тесте Cinebench R15 системе указанной конфигурации удалось набрать 5992 балла, что позволило занять первое место не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с 18 ядрами.
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