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Поставщики компонентов не торопятся выносить производство за пределы Китая

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Исчерпав запас информационных поводов, порождённых мероприятием AMD для аналитиков, имеет смысл оглянуться на публикации минувшей пятницы. Ресурс DigiTimes успел сообщить, что поставщики компонентов более не стремятся побыстрее перенести производство за пределы Китая. Это желание возникло у них в прошлом году из-за так называемой «торговой войны» между США и КНР.

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Источник изображения: Business Insider

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Теперь данный фактор отошёл на второй план, а главной проблемой становится ухудшение макроэкономической ситуации из-за вспышки коронавируса. Затраты на перенос производства за пределы Китая в новых условиях уже могут себя не оправдать. «Бегство» от очагов коронавирусной инфекции тоже не имеет особого смысла, поскольку данное заболевание уже стало глобальной проблемой, а не сугубо региональной.

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