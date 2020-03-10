Tronsmart Onyx Ace представлены официально – TWS-наушники в стиле Apple AirPods за 32 доллара
Компания Tronsmart под конец минувшего года презентовала полностью беспроводные наушники Spunky Beats. Модель за несколько месяцев смогла стать самым популярным продуктом производителя. Но на достигнутом Tronsmart решила не останавливаться и разработала новое TWS-решение. В 2020 год компания входит с полностью беспроводными наушниками Onyx Ace, которые объединили в себе все сильные стороны предыдущих решений бренда.
Заказать наушники
Сразу отметим, что новинка отличается кардинально изменённым дизайном. Если до этого в ассортименте Tronsmart были внутриканальные наушники исключительно, то теперь производитель перешёл к форм-фактору вкладышей. Особенностью является то, что в таком исполнении наушники подходят большему количеству пользователей. Вкладыши хорошо сидят вне зависимости от формы ушной раковины в отличие от так называемых «затычек», в комфорте использования которых не последнюю роль играет качество и габариты амбушюр.
Tronsmart Onyx Ace оборудованы четырьмя микрофонами. Они вместе со специальным программным обеспечением отвечают за идентификацию голоса пользователя и фильтрацию постоянных шумов. По сравнению с большинством наушников, в которых используется пара микрофонов, Onyx Ace гарантируют более высокое качество звука и прекрасную систему шумоподавления.
Модель построена на базе чипа Qualcomm, обеспечивающего поддержку кодеков Qualcomm apt-X. Благодаря чипу американской компании снижается энергопотребление и минимизируется задержка. Onyx Ace оборудованы 13-миллиметровыми излучателями, которые способны обеспечить студийное качество звука при использовании наушников со смартфонами на базе операционных систем Android и iOS.
Новинка компании Tronsmart с учётом подзарядки от кейса работает сутки при воспроизведении музыки на среднем уровне громкости. Аккумулятор заряжается через порт USB-C. Время автономной работы без футляра – 5 часов.
Onyx Ace получили поддержку сенсорного управления. С помощью простого прикосновения можно управлять воспроизведением музыки, принимать звонки и активировать голосового ассистента.
Стоимость наушников составит примерно 60 долларов. Однако, в течение двух дней у всех желающих будет возможность купить Onyx Ace почти вдвое дешевле. Так, 10 и 11 марта 2020 года в магазине Tronsmart на AliExpress гаджет будет продаваться по цене 32 доллара. Заказать наушники можно по этой ссылке. Кроме того, с купонами можно получить дополнительную скидку.
Заказать наушники
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила