Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Tronsmart Onyx Ace представлены официально – TWS-наушники в стиле Apple AirPods за 32 доллара

+
RTX 2070 по старому курсу, дешевле чем везде/это даром
РУХНУЛА цена RTX 2080 несмотря на рост доллара
<b>Ryzen 3990</b> доступен за сотни тысяч рублей
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 тоже из распродажи
Цены на память снижены на 30% - несмотря на падение рубля
i9 10900 очень круто подешевел, дешевле даже 7900 и 8900

Компания Tronsmart под конец минувшего года презентовала полностью беспроводные наушники Spunky Beats. Модель за несколько месяцев смогла стать самым популярным продуктом производителя. Но на достигнутом Tronsmart решила не останавливаться и разработала новое TWS-решение. В 2020 год компания входит с полностью беспроводными наушниками Onyx Ace, которые объединили в себе все сильные стороны предыдущих решений бренда.

Заказать наушники





Сразу отметим, что новинка отличается кардинально изменённым дизайном. Если до этого в ассортименте Tronsmart были внутриканальные наушники исключительно, то теперь производитель перешёл к форм-фактору вкладышей. Особенностью является то, что в таком исполнении наушники подходят большему количеству пользователей. Вкладыши хорошо сидят вне зависимости от формы ушной раковины в отличие от так называемых «затычек», в комфорте использования которых не последнюю роль играет качество и габариты амбушюр.



Tronsmart Onyx Ace оборудованы четырьмя микрофонами. Они вместе со специальным программным обеспечением отвечают за идентификацию голоса пользователя и фильтрацию постоянных шумов. По сравнению с большинством наушников, в которых используется пара микрофонов, Onyx Ace гарантируют более высокое качество звука и прекрасную систему шумоподавления.



Модель построена на базе чипа Qualcomm, обеспечивающего поддержку кодеков Qualcomm apt-X. Благодаря чипу американской компании снижается энергопотребление и минимизируется задержка. Onyx Ace оборудованы 13-миллиметровыми излучателями, которые способны обеспечить студийное качество звука при использовании наушников со смартфонами на базе операционных систем Android и iOS.



Новинка компании Tronsmart с учётом подзарядки от кейса работает сутки при воспроизведении музыки на среднем уровне громкости. Аккумулятор заряжается через порт USB-C. Время автономной работы без футляра – 5 часов.



Onyx Ace получили поддержку сенсорного управления. С помощью простого прикосновения можно управлять воспроизведением музыки, принимать звонки и активировать голосового ассистента.



Стоимость наушников составит примерно 60 долларов. Однако, в течение двух дней у всех желающих будет возможность купить Onyx Ace почти вдвое дешевле. Так, 10 и 11 марта 2020 года в магазине Tronsmart на AliExpress гаджет будет продаваться по цене 32 доллара. Заказать наушники можно по этой ссылке. Кроме того, с купонами можно получить дополнительную скидку.

Заказать наушники

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

tronsmart tws наушники
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Tronsmart Onyx Ace представлены официально – TWS-наушники в стиле Apple AirPods за 32 доллара
+
Илон Маск поставил под сомнение ценность высшего образования
15
Один из новых продуктов NVIDIA будет использовать продвинутую упаковку TSMC
+
Через пару лет AMD будет использовать компоновку X3D почти повсеместно
+
Глава NVIDIA выступит перед инвесторами вместо виртуальной части GTC 2020
+
Дебют Radeon RX 590 GME принёс обозревателям больше разочарования, чем восторга
49

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 121
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 71
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 174
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 55
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
71
Сборка игрового антикризисного ПК за 60К рублей (900$), собираем мощного конкурента PS5
97
Геймерское обжорство - безопасность превыше всего
66
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
67
Компьютерный энтузиаст - барахольщик: исчерпывающий гайд по ведению бизнеса в кризис
47
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
3

Сейчас обсуждают

Сергей Скайокер
10:43
если бы доллар стоил 30 у нас 9900k покупали бы даже малоимущие школьникам для учёбы..
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X подешевел до 400 долларов – конкуренция с Intel Core i9 9900К усиливается
w
10:43
сижу на куче железа, с нового года что в мастерской что на авито-юле тухляк - полтора землекопа в месяц, денег нет у народа, а это ближнее подмосковье, цены на самом деле упали везде на б/у но не поку...
Компьютерный энтузиаст - барахольщик: исчерпывающий гайд по ведению бизнеса в кризис
1TronpmG5
10:41
В многом согласен. Только вот с "выбором DE под себя" в корне не согласен. Многие новички на этом сыпятся и заканчивают свое знакомство с Линуксом. Если переходить с венды, то все DE одинаково не удоб...
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
Andrey Trubnikov
10:40
https://www.comss.ru/page.php?id=6795
Новая Windows 10 версии 2004 официально доступна для скачивания
Insanie
10:39
О таких галерах зато сразу все становится понятно) Не то, чтобы это офигенно плохо, просто ты сразу поймешь, куда идешь. и на что рассчитывать.
Илон Маск поставил под сомнение ценность высшего образования
Andrey Trubnikov
10:39
Лучше чем 1909. Та вообще 100-летней давности. По вашей же логике.
Новая Windows 10 версии 2004 официально доступна для скачивания
1TronpmG5
10:37
Все верно. Windows никогда не был основной десктопной операционкой. До 2012г сидел под FreeBSD, потом перешел на Linux. Виндой конечно пользовался. Куда же без нее.
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
mphuZ
10:37
Главное, зарубить себе на носу: не так страшен Linux, как его рабочие окружения. Подберите DE под себя. Если видите, что не знаете, как сделать простые действия (изменить время, запустить программу от...
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
Andrey Trubnikov
10:37
Странно. У меня 10.0.18363.657 x64 и такой проблемы нет..
Новая Windows 10 версии 2004 официально доступна для скачивания
Shock Memes
10:37
Ну и ничего страшного, что не знают.
Илон Маск поставил под сомнение ценность высшего образования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем