На мероприятии FAD 2020 старший вице-президент AMD Форрест Норрод (Forrest Norrod) неизбежно коснулся темпов экспансии серверных процессоров EPYC. Он подтвердил, что AMD не отказывается от цели по увеличению доли на рынке x86-совместимых серверных процессоров до 10% во втором квартале текущего года. Достижению этой цели, по мнению представителей AMD, ничего не помешает.

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Источник изображения: AMD

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Когда на сессии вопросов и ответов присутствующие аналитики попробовали добиться от руководства AMD комментариев по поводу сроков покорения следующих рубежей в серверном сегменте, Лиза Су (Lisa Su) дипломатично заявила, что компания не ставит перед собой новые цели, но не исключает, что в долгосрочной перспективе исторические максимумы по занимаемой доле рынка будут обновлены. Как ранее сообщалось, прошлое пиковое значение доли AMD в серверном сегменте – около 26%. Сколько времени потребуется компании для преодоления этого рубежа в будущем, не уточняется.