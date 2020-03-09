Немецкий энтузиаст Dancop отчитался о достижении нового рекорда Cinebench R15 среди процессоров с восемнадцатью ядрами. Инженерный образец Core i9-9980XE в его руках разогнался до 5913 МГц при помощи жидкого азота.

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Источник изображения: Dancop, HWBot

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Как можно судить по иллюстрации, крышка процессора предварительно была подвергнута полировке. Частота 5913 МГц позволила сохранить активность всех 18 ядер и Hyper-Threading, напряжение достигало 1,442 В.

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Источник изображения: Dancop, HWBot

Энтузиаст использовал операционную систему Windows 10. Получив 5973 балла в Cinebench R15, немецкий оверклокер показал лучший результат не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с восемнадцатью ядрами.