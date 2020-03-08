Лиза Су убеждена, что реклама должна быть ориентирована на клиентов AMD
Во время доклада финансового директора AMD на FAD 2020 прозвучал тезис о необходимости концентрации компании на финансировании разработок и продвижения продуктов на рынок. Соответствующая запись была отнесена к числу приоритетов на ближайшие четыре года.
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рекламаКакой будет политика AMD в сфере маркетинга, Лиза Су (Lisa Su) объяснила буквально в двух предложениях. Во-первых, она отметила, что реклама должна ориентироваться на потребности клиентов, как в корпоративном сегменте рынка, так и в потребительском.
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Во-вторых, она признала, что ради более эффективного продвижения товаров на рынок придётся увеличивать штат профильных специалистов. Без такой поддержки обеспечить 20-процентный прирост выручки ежегодно и постоянное увеличение доли рынка было бы затруднительно.
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