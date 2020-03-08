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Особенностями CDNA станут тензорные вычисления и архитектура Infinity

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Изучить длившуюся три с половиной часа запись трансляции с мероприятия FAD 2020 стоило хотя бы ради заключительной части, где представители AMD отвечали на вопросы аналитиков, посетивших зал для конференций в Санта-Кларе, где находится новая штаб-квартира компании.

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Источник изображения: AMD

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Как известно, архитектура CDNA станет отличительной особенностью графических процессоров AMD, ориентированных на использование в серверном сегменте для ускорения вычислений. Дэвид Ван (David Wang), отвечающий в AMD за развитие семейства графических процессоров, кратко пояснил, чем представители архитектуры CDNA будут отличаться от RDNA. Добавим, что первые носитель архитектуры CDNA появится до конца текущего года, как пояснил во время своего доклада Форрест Норрод (Forrest Norrod).

Во-первых, графические процессоры с архитектурой CDNA будут поддерживать тензорные вычисления с использованием матричных операций. Напомним, что NVIDIA данную возможность внедрила в рамках семейства Volta, но в потребительском сегменте тензорные ядра позже дебютировали уже в составе семейства Turing. AMD пока ограничивает сферу применения тензорных ядер серверных сегментом.

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Во-вторых, графические решения CDNA будут поддерживать архитектуру Infinity, которая подразумевает существенное повышение пропускной способности интерфейсов в системах с множеством центральных и графических процессоров. В качестве иллюстрации даже приводится пример с объединением восьми графических процессоров в одной системе с двумя центральными.

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Теги

amd turing gpgpu volta rdna infinity fabric cdna
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