Компания AMD уже разместила на своём сайте запись трансляции с мероприятия для финансовых аналитиков, и теперь выслушать участников можно в любое удобное время. Информацию о сроках появления новых видеокарт поколения Navi 2X на мероприятии озвучил исполнительный вице-президент AMD Рик Бергман (Rick Bergman). Во-первых, он объяснил, что первые продукты с архитектурой RDNA 2 появятся в конце текущего года.

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Источник изображения: AMD

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Во-вторых, он пообещал, что со временем новое семейство расширится на все сегменты рынка, и даже сопроводил эти слова соответствующим жестом, демонстрирующим охват рынка. В играх с разрешением 4K новое семейство видеокарт должно обеспечить быстродействие «класса для энтузиастов».

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Источник изображения: AMD

Бергман также отметил, что уже началась разработка графических решений с архитектурой RDNA 3, хотя и не стал уточнять, когда именно они появятся – слайд отводит на это период до 2022 года включительно. Зато исполнительный вице-президент AMD заявил, что компания ставит задачу не просто присутствовать на рынке графических решений, но и побеждать на нём.