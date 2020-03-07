На страницах Reddit руководящий маркетингом продуктов Radeon Скотт Херкельман (Scott Herkelman) не стал ограничиваться описанием систем охлаждения, которыми будут оснащаться видеокарты поколения Navi 2X, он также смог ответить на вопрос участника обсуждения о типах памяти, которыми будут снабжаться современные видеокарты AMD.

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Источник изображения: AMD

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Предсказуемо обтекаемая формулировка подразумевает, что в 2020 году видеокарты AMD продолжат снабжаться как микросхемами HBM, так и микросхемами GDDR6. В первом случае речь идёт о памяти поколения HBM2. Хотя сфера её применения не уточняется, помимо «призрачного» Radeon VII можно вспомнить и про ускорители вычислений для серверного применения. Что касается новых моделей видеокарт, Скотт предпочитает придержать откровения о типах памяти до подходящего момента.