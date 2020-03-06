Blackview запускает крупную распродажу в честь 7-й годовщины бренда
Компания Blackview была основана в далёком 2013 году. В этом году бренд празднует своё 7-летие. В честь этого события производитель из Поднебесной решил устроить крупную распродажу на своём официальном сайте. Она начнётся 9 марта и продлится до 15 марта. Таким образом компания хочет поблагодарить своих поклонников за 7 лет преданности.
В рамках распродажи у пользователей будет возможность по низкой цене приобрести массу продуктов Blackview. В их число входят умные часы, смартфоны и беспроводные наушники. Также все желающие могут принять участи е в конкурсе. По его итогам будут определены 10 победителей, которые получат бесплатно смартфон Blackview A80 Pro. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно подписаться на компанию в социальных сетях и просмотреть несколько видео в YouTube.
В рамках распродажи со скидкой 16%, 17,5% и 23% можно будет приобрести смартфоны Blackview BV9800 Pro, Blackview BV9800 и Blackview A60 соответственно. Гвоздём программы станет флагман китайской компании под названием Blackview BV9900, на которого будет действовать скидка в размере 14% от полной стоимости.
За 7 лет своего существования Blackview смогла зарекомендовать себя в качестве одного из ведущих производителей защищённых смартфонов. Решения китайского бренда не боятся воды, пыли, падений с большой высоты, экстремально низких/высоких температур и даже могут пережить попадание под колёса автомобиля. Помимо всего этого смартфоны компании из Поднебесной не пасут задних в плане аппаратного обеспечения.
Глава и основатель Blackview отмечает, что компания проделала большой путь за 7 лет своего существования и смогла превратиться в одного из основных игроков своего сегмента. Однако, по словам топ-менеджера, ничего этого добиться бы не удалось без поддержки покупателей. Гендиректор благодарит всех поклонников Blackview и призывает принимать участие в распродаже. Со всеми предложениями и условиями конкурсов вы сможете ознакомиться по этой ссылке.
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