Со слайдов презентаций AMD дружно исчезли упоминания о техпроцессе «7 нм+», который ранее ассоциировался с архитектурой Zen 3 и вероятным использованием EUV-литографии в исполнении TSMC. Как поясняет сайт AnandTech, компания AMD решила разрушить этот ассоциативный ряд, поскольку эволюционные улучшения 7-нм техпроцесса TSMC подразумевают существование промежуточной технологии между первым поколением 7 нм и вариантом с применением EUV.

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Источник изображения: AMD

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По всей видимости, центральные процессоры AMD с архитектурой Zen 3, как клиентские, так и серверные, будут использовать этот самый улучшенный вариант 7-нм технологии без применения EUV. По этой причине «+» со слайдов исчез. Зато в отношении графических решений с архитектурой RDNA 3 есть вероятность, что они возьмут на вооружение именно 7-нм техпроцесс с EUV-литографией. Центральные процессоры с архитектурой Zen 4 будут использовать 5-нм технологию.