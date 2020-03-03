Intel утверждает, что на работу подразделений в Китае коронавирус почти не повлиял
Сорок с небольшим минут записи выступления финансового директора Intel на конференции Morgan Stanley пролетели незаметно, чего не скажешь о том количестве новостей, которые данное мероприятие породило. Джордж Дэвис (George Davis) вынужден был коснуться темы влияния коронавируса на бизнес компании.
реклама
рекламаОн начал с того, что выручка в первом квартале пока превосходит собственные ожидания Intel, но здесь вмешивается отложенный спрос, который сформирован дефицитом процессоров в прошлом квартале. На данный момент клиентам не удаётся получить в нужных количествах даже серверные процессоры, которые ранее выпускались в первую очередь. Свидетельством наличия проблем с этим является недавнее решение Intel вернуть в строй предприятие в Коста-Рике, которое будет заниматься сборкой и тестированием серверных процессоров Xeon.
Увеличив объёмы выпуска кремниевых пластин на 25% по сравнению с прошлым годом, компания Intel рассчитывает в этом году победить дефицит процессоров. Если вернуться к теме влияния коронавируса, то у Intel в Китае расположены предприятия по производству твердотельной памяти и упаковке процессоров, а также исследовательские центры и административные офисы. Все они пока работают в условиях, приближённых к нормальным, хотя Intel и повысила меры санитарной безопасности.
рекламаЗа пределами Китая проблема влияния коронавируса может быть выражена даже сильнее, поскольку клиенты Intel наблюдают проблемы с поставками необходимых компонентов. Для самой Intel в худшую сторону вряд ли что-то меняется, поскольку нехватку процессоров она испытывала ещё с прошлого квартала. Как нам кажется, некоторым клиентам даже повезёт, поскольку они смогут получить дополнительные партии процессоров, если другие клиенты Intel будут вынуждены от них отказаться в связи с падением спроса. Дэвис на эту тему рассуждать не стал.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила