Сорок с небольшим минут записи выступления финансового директора Intel на конференции Morgan Stanley пролетели незаметно, чего не скажешь о том количестве новостей, которые данное мероприятие породило. Джордж Дэвис (George Davis) вынужден был коснуться темы влияния коронавируса на бизнес компании.

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Источник изображения: TheStreet

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Он начал с того, что выручка в первом квартале пока превосходит собственные ожидания Intel, но здесь вмешивается отложенный спрос, который сформирован дефицитом процессоров в прошлом квартале. На данный момент клиентам не удаётся получить в нужных количествах даже серверные процессоры, которые ранее выпускались в первую очередь. Свидетельством наличия проблем с этим является недавнее решение Intel вернуть в строй предприятие в Коста-Рике, которое будет заниматься сборкой и тестированием серверных процессоров Xeon.

Увеличив объёмы выпуска кремниевых пластин на 25% по сравнению с прошлым годом, компания Intel рассчитывает в этом году победить дефицит процессоров. Если вернуться к теме влияния коронавируса, то у Intel в Китае расположены предприятия по производству твердотельной памяти и упаковке процессоров, а также исследовательские центры и административные офисы. Все они пока работают в условиях, приближённых к нормальным, хотя Intel и повысила меры санитарной безопасности.

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За пределами Китая проблема влияния коронавируса может быть выражена даже сильнее, поскольку клиенты Intel наблюдают проблемы с поставками необходимых компонентов. Для самой Intel в худшую сторону вряд ли что-то меняется, поскольку нехватку процессоров она испытывала ещё с прошлого квартала. Как нам кажется, некоторым клиентам даже повезёт, поскольку они смогут получить дополнительные партии процессоров, если другие клиенты Intel будут вынуждены от них отказаться в связи с падением спроса. Дэвис на эту тему рассуждать не стал.