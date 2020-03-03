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Россиянин занял четвёртое место в соревнованиях Challenger 2020 Division

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В конце февраля HWBot провёл первый раунд соревнований Challenger 2020 Division, который подразумевал разгон процессоров в HWBot x265 4K, Cinebench R20 with Benchmate, 3DMark Time Spy Physics и y-cruncher Pi-1b. Российскому энтузиасту с псевдонимом Remarc удалось занять в первом туре четвёртое место.

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Источник изображения: Remarc, HWBot

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Помогли ему в этом процессор AMD Ryzen 7 3800X, радиатор Thermalright Archon и вентилятор Thermalright TY-143, а также недорогая материнская плата Gigabyte GA-AB350-Gaming 3. Воздушное охлаждение позволило разогнать указанный процессор до 4.5 ГГц с сохранением активности восьми ядер и шестнадцати потоков.

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Источник изображения: Remarc, HWBot

Это уже не первый случай, когда выбор такой комбинации для воздушного охлаждения различных процессоров позволяет нашему соотечественнику добиваться рекордных результатов в разгоне. Возможно, именно стабильный успех заставляет автора экспериментов придерживаться выбранной конфигурации.

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amd экстремальный разгон matisse ryzen 7 3800x
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