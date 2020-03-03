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KIOXIA начнёт продавать SSD-накопители с интерфейсом PCIe 4.0

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KIOXIA выводит на рынок твердотельные накопители с интерфейсом PCIe4.0. Об этом сообщил один из топ-менеджеров европейского подразделения компании. По его словам, именно KIOXIA публично показала дебютные накопители с поддержкой PCIe 4. Сейчас корпорация первой начнёт поставлять накопители нового поколения.



Начнём с представителей серии CM6 класса Enterprise. Это решения корпоративного сегмента, оборудованные квартетом линий PCIe 4.0 Gen4 x4. Они обзавелись поддержкой протокола NVMe 1.4, а скорость чтения/записи составляет до 6,9 ГБ/сек. Количество операций ввода-вывода в секунду – 1,4 млн.

Производитель заявляет о 100-процентном повышении производительности в сравнении с накопителями с поддержкой PCI Express 3.0. Превосходство перед дисками SATA – 12-кратное. Максимальная вместимость SSD серии CM6 составляет 30,72 ТБ.

Также KIOXIA выводит на рынок SSD серии CD6, ориентированные на крупные центры обработки данных. Максимальная вместимость таких накопителей составляет 15,36 ТБ, пропускная способность – до 6,2 ГБ/сек, а количество операций ввода-вывода равно 1 млн в секунду.

Отметим, что SSD обеих серий могут похвастаться сертификатом соответствия требованиям PCI-SIG Workshop. Также SSD компании KIOXIA вошли в перечень устройств, совместимых с NVMe 1.4.
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