Американский энтузиаст Splave, обычно имеющий доступ к самому современному компьютерному «железу», не стал брезговать диковинной двухпроцессорной графической платой GeForce 9800 GX2, которая имеет необычную двухъярусную компоновку. Вот так выглядят обе печатные платы одной видеокарты в развёрнутом виде, система охлаждения зажимается между ними:

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Источник изображения: VideoCardz

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В описании эксперимента сказано, что Splave использовал водоблок со льдом или «чиллером», чтобы охлаждать эту видеокарту – частоты были повышены до 937/1275 МГц. Центральный процессор был вполне заурядным – Core i9-9900KF при помощи необслуживаемой системы жидкостного охлаждения покорил частоту 5.3 ГГц при активности трёх ядер из восьми.

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Источник изображения: HWBot, Splave

В тесте 3DMark03 этого оказалось достаточно, чтобы набрать 111 035 баллов и получить новый рекорд в модельном зачёте. Естественно, прочие одиночные видеокарты добивались в 3DMark03 более высоких результатов – GeForce RTX 2080 Ti, например, набрала 372 167 баллов, хотя её частоты при этом и пришлось поднять до 2655/16800 МГц при помощи жидкого азота.