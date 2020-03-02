Осознав затяжной и глобальный характер вспышки коронавируса, аналитики бросились переписывать свои прогнозы на текущий год. Месяцев шесть назад доминирующей идеей была экспансия сетей 5G и совместимых с ними мобильных устройств. Пока производство смартфонов в Китае буксует из-за связанных с коронавирусом мероприятий, местные власти пытаются придумать методы стимулирования экономики. Как сообщает сайт DigiTimes со ссылкой на тайваньских поставщиков электронных компонентов, в КНР к концу первого квартала могут быть предложены меры по стимулированию спроса на смартфоны с поддержкой сетей 5G.

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Источник изображения: МК Ростов-на-Дону

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По сути, власти КНР предлагают частично субсидировать покупку гражданами смартфонов с поддержкой 5G. Величина индивидуальной субсидии пока не определена, но и квартал ещё не закончился. Устройства «первой волны» вряд ли будут дешёвыми, поэтому на такого рода стимулирование китайским властям могут потребоваться существенные средства, которых в бюджете после серьёзных затрат на борьбу с коронавирусом может и не оказаться.