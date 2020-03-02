Core i9-7900X обошёл Core i9-10900X в Cinebench R15 под жидким азотом
Финский оверклокер Luumi продемонстрировал на практике действие принципа «старый конь борозды не портит». При помощи жидкого азота процессор Core i9-7900X он смог разогнать до 5970 МГц, это позволило ему обновить рекорд Cinebench R15 среди моделей с десятью ядрами. Вершину рейтинга финн занял с результатом 3393 балла.
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рекламаИнтрига заключается в том, что днём ранее Splave набрал 3390 баллов при помощи более современного процессора Core i9-10900X, разогнанного до 5990 МГц.
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Американцу теперь приходится довольствоваться вторым местом, а лучший результат был обнаружен финским рекордсменом среди сохранённых заранее. Секрет успеха кроется в том, что на данном экземпляре Core i9-7900X установлен нестандартный теплораспределитель.
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