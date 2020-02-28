Французский энтузиаст Martin White решил продемонстрировать разгонный потенциал 7-нм процессора AMD Ryzen 7 3700X с использованием воздушного охлаждения. Частоту процессора удалось повысить до 4.4 ГГц, на ней он преодолел несколько испытаний, в числе которых оказался тест HWBot x265 4K.

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Источник изображения: HWBot, Martin White

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Результат составил 70,436 кадра в секунду, это лучшее достижение не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с восемью ядрами. Конечно, тест не самый популярный среди любителей разгона, но эксперимент доказывает, что рекордсменом может стать даже тот, кто придерживается воздушных систем охлаждения.