Шумиха вокруг Nokia позволила спекулянтам заработать
Агентство Reuters нашло возможность опровергнуть опубликованную накануне Bloomberg информацию о поиске компанией Nokia покупателей на свои активы или их часть. Опровержение не было официальным, но исходило от источника, близкого к финской компании. Если вчера акции Nokia подорожали на 6,1%, то сегодня они вернулись к падению.
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рекламаБезусловно, эти колебания кому-то помогли заработать, поскольку экспансия коронавируса в целом вызвала отток инвесторов от активов компаний технологического сектора, а идея с продажей Nokia помогла подогреть интерес не только к её акциям, но и к активам Ericsson – акции последней подорожали на 1,4%. Эксперты утверждают, что объединение двух этих компаний представляется маловероятным преимущественно из-за антимонопольных ограничений, а вот кому-то из американских инвесторов такой актив бы пригодился в контексте получения правительственных контрактов при сохранении негативного настроя против Huawei. Проблема заключается в том, что коммерческой выгоды в такой покупке будет не так много, и многое в этом вопросе будет определяться политической конъюнктурой. Власти США уже высказались против идеи поддерживать конкурентов Huawei за счёт средств налогоплательщиков, поэтому даже такой сценарий реализации активов Nokia выглядит маловероятным.
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