Как отмечает CNBC, испытывающая острую потребность возобновить работу своих сборочных предприятий в Китае компания Foxconn наняла видного китайского специалиста по борьбе с респираторными инфекциями, который семнадцать лет назад помог победить так называемый тяжёлый острый респираторный синдром.

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Источник изображения: CNBC, Getty Images

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Чжун Наньшань (Zhong Nanshan) уже назначен главой Китайского национального комитета по здравоохранению, но это не мешает ему выступать в качестве научного консультанта Foxconn. С его помощью компания хочет усовершенствовать правила гигиены на своих предприятиях, чтобы предотвратить распространение коронавируса без угрозы для производственных планов. Apple уже осознаёт, что не сможет продать в текущем квартале запланированное количество смартфонов. Возможно, заказчик оказывает давление на Foxconn, заставляя последнюю опережающими темпами восстанавливать объёмы производства iPhone в Китае.