Временное затишье на арене международных новостей позволяет обратить внимание на достижения в сфере российского оверклокинга. Уже несколько дней подряд наш соотечественник Nazar испытывает связку из центрального процессора Core i9-7980XE, охлаждаемого водоблоком с температурой жидкости значительно ниже комнатной, и различного количества видеокарт Radeon RX 580. В одном из последних экспериментов, например, таких видеокарт было три.

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Источник изображения: HWBot, Nazar

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Одиночную видеокарту при помощи всё той же системы жидкостного охлаждения Nazar смог разогнать до 1600/8800 МГц, центральный процессор работал на частоте 5.2 ГГц при активности всех восемнадцати ядер и Hyper-Threading.

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Источник изображения: HWBot, Nazar

В совокупности с предыдущими достижениями, Nazar смог занять первые места модельного зачёта в десяти тестовых дисциплинах. Радует, что многие соседние рекорды тоже установлены россиянами.