Россиянин установил серию рекордов в модельном зачёте Radeon RX 580
Временное затишье на арене международных новостей позволяет обратить внимание на достижения в сфере российского оверклокинга. Уже несколько дней подряд наш соотечественник Nazar испытывает связку из центрального процессора Core i9-7980XE, охлаждаемого водоблоком с температурой жидкости значительно ниже комнатной, и различного количества видеокарт Radeon RX 580. В одном из последних экспериментов, например, таких видеокарт было три.
реклама
рекламаОдиночную видеокарту при помощи всё той же системы жидкостного охлаждения Nazar смог разогнать до 1600/8800 МГц, центральный процессор работал на частоте 5.2 ГГц при активности всех восемнадцати ядер и Hyper-Threading.
реклама
В совокупности с предыдущими достижениями, Nazar смог занять первые места модельного зачёта в десяти тестовых дисциплинах. Радует, что многие соседние рекорды тоже установлены россиянами.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила