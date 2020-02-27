Именно защитникам окружающей среды пользователи смартфонов обязаны переходом большинства мобильных устройств на использование стандартных разъёмов для зарядки. Новый виток этой инициативы подразумевает унификацию вокруг порта USB Type-C. Такая стандартизация позволяет использовать одно и то же зарядное устройство с несколькими поколениями смартфонов, а не выбрасывать их после замены аппарата. Как отмечает ресурс WinFuture, представители Нидерландов теперь пытаются лоббировать введение новых правил на территории объединённой Европы, которые требовали бы от производителей смартфонов упростить процедуру замены аккумуляторов за счёт оптимизации конструкции устройств.

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Источник изображения: iFixit

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Это позволило бы продлить средний срок эксплуатации смартфона, уменьшить количество вредных веществ, попадающих в окружающую среду после их утилизации. Инициатива также подразумевает снижение содержания пластиков в конструкции устройств и их упаковке, максимальное использование перерабатываемых материалов.

Представители Германии, как добавляет WinFuture, планируют ужесточить требования к поддержке пользователей со стороны производителей смартфонов. Они рассчитывают обязать последних либо гарантировать выпуск критических обновлений программного обеспечения на протяжении пяти лет с момента продажи устройства, либо конкретно указывать меньший срок поддержки на упаковке аппарата. Одновременно планируется ужесточить контроль за автоматической установкой приложений, хранением чувствительной информации в памяти устройства, а также её передачей на сервер разработчиков.