Осуществляющее надзор в сфере радиочастот ведомство Южной Кореи недавно зарегистрировало загадочный набор для разработчиков NVIDIA P3518, который должен поступить на территорию страны. Хотя эта запись не позволяет судить о специфике изделия, можно убедиться в наличии у компании планов по созданию новых продуктов.

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Источник изображения: RRA

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Многие источники гадают по поводу сроков появления графических процессоров NVIDIA нового поколения. Принято считать, что игровые изделия выйдут не ранее второго полугодия, а вот формальный анонс ускорителей вычислений может состояться чуть раньше. Ближайшее мероприятие, на котором руководство компании сможет сделать какие-то заявления – мартовская GTC 2020.