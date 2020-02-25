Samsung начинает массовые поставки памяти LPDDR5 объёмом 16 Гбайт
Компания Samsung Electronics не желает отставать от технического прогресса, даже если пришлось отказаться от участия в MWC 2020, которая в итоге была отменена. Новому поколению смартфонов предназначаются микросхемы памяти типа LPDDR5 объёмом 16 Гбайт, которые компания начнёт поставлять в следующем полугодии.
реклама
рекламаМикросхемы производятся в Южной Корее по техпроцессу «10-нм класса». Заявленная скорость передачи информации составляет 5500 Мбит/с, но в разработке находятся микросхемы со скоростью передачи информации 6400 Мбит/с. По сравнению с микросхемой LPDDR4X объёмом 8 Гбайт, новая микросхема LPDDR5 обеспечивает удвоение ёмкости при сниженном на 20% энергопотреблении. Память типа LPDDR5 можно применять не только в смартфонах и планшетах, но и в сверхтонких ноутбуках и трансформируемых устройствах.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила