Компания Samsung Electronics не желает отставать от технического прогресса, даже если пришлось отказаться от участия в MWC 2020, которая в итоге была отменена. Новому поколению смартфонов предназначаются микросхемы памяти типа LPDDR5 объёмом 16 Гбайт, которые компания начнёт поставлять в следующем полугодии.

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Источник изображения: Samsung

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Микросхемы производятся в Южной Корее по техпроцессу «10-нм класса». Заявленная скорость передачи информации составляет 5500 Мбит/с, но в разработке находятся микросхемы со скоростью передачи информации 6400 Мбит/с. По сравнению с микросхемой LPDDR4X объёмом 8 Гбайт, новая микросхема LPDDR5 обеспечивает удвоение ёмкости при сниженном на 20% энергопотреблении. Память типа LPDDR5 можно применять не только в смартфонах и планшетах, но и в сверхтонких ноутбуках и трансформируемых устройствах.