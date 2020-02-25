Вчера Intel представила долгожданные 10-нм процессоры Snow Ridge с высоким уровнем интеграции, которые вошли в состав семейства Atom P5900. С их помощью компания рассчитывает занять лидирующие позиции (до 40%) в сегменте компонентов для базовых станций сетей связи на год раньше, чем планировала ранее – уже в 2021 году.

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Источник изображения: Intel

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Эти процессоры Intel предлагают от 8 до 24 ядер без Hyper-Threading, объём кеш-памяти варьируется от 9 до 27 Мбайт, а базовая частота едина для всех моделей – 2.2 ГГц.

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Источник изображения: Intel

Поддерживается до 128 Гбайт двухканальной памяти типа DDR4-2933, до 32 линий PCI Express, половина из которых соответствует стандарту PCI Express 3.0, половина – PCI Express 2.0. Платформа поддерживает четыре порта USB 3.0, четыре порта USB 2.0 и шестнадцать портов SATA. Сфера применения обуславливает расширенный температурный диапазон – от минус 40 до плюс 85 градусов по шкале Цельсия.