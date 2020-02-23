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EK-Loop Connect: универсальный центр управления охлаждением и подсветкой

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Словенская компания EK Water Blocks на этой неделе представила необычный продукт по имени EK-Loop Connect – это универсальный контроллер для управления вентиляторами и помпами системы охлаждения, который одновременно позволяет управлять светодиодной подсветкой. Шесть разъёмов для подключения вентиляторов с функцией ШИМ-управления позволяют подключить до двенадцати вентиляторов при помощи разветвителей. В совокупности, общее энергопотребление вентиляторов может достигать 120 Вт. Ещё есть портов предназначено для подключения светодиодных линеек и лент, их совокупное энергопотребление достигает 50 Вт.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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В том случае, если энергопотребление подсветки превысит возможности контроллера, он перейдёт в «аварийный» режим, переключив все соединённые с ним источники света на статический красный цвет.

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Источник изображения: EK Water Blocks

Контроллер располагает и другими портами: можно подключить до трёх температурных датчиков, один датчик жидкостного потока, один датчик уровня жидкости, один информационный дисплей и один разветвитель. Соответствующие аксессуары появятся в будущем, а пока EK-Loop Connect можно заказать в фирменном интернет-магазине по цене 46,13 евро без учёта налогов.

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Теги

сжо rgb-подсветка ek water blocks водоблоки
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