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Дебют игровых консолей в этом году не сможет надолго ограничить норму прибыли AMD

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Аналитики Wells Fargo призывают инвесторов трезво оценивать перспективы дальнейшего роста курса акций AMD. По их словам, их текущая оценка близка к справедливой. Дополнительную ясность в этот вопрос внесёт мероприятие для инвесторов, которое намечено на пятое марта. На нём AMD не сможет избежать рассказа о дальнейших перспективах развития, и инвесторы смогут пересмотреть свои прогнозы по курсу акций компании.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Риском на среднесрочную перспективу для AMD является выход во втором полугодии новых игровых консолей Sony и Microsoft. Он неизбежно снизит норму прибыли AMD, хотя на последующих этапах жизненного цикла она вырастет. Нотки сомнения, тем не менее, вызывали корректировку текущих котировок до $57 за акцию. Общий же прогноз Wells Fargo таков, что AMD будет укреплять свои рыночные позиции и увеличивать выручку в ближайшие годы.

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Теги

amd аналитика финансы microsoft sony игровые консоли
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