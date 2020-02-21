Dell оказался крупнейшим клиентом NVIDIA в прошлом году
В годовом отчёте по форме 10-K американские компании перечисляют факторы риска и расписывают структуру своей выручки. Зависимость выручки от крупных клиентов или отдельных стран формирует определённые риски для компании, а потому акционеры и инвесторы должны об этом знать. В минувшем фискальном году NVIDIA получила 92% своей выручки за пределами США. Это выше, чем годом ранее, когда за пределами страны формировалось 87% выручки компании.
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рекламаС точки зрения отдельных клиентов самой высокой концентрацией выручки отличается компания Dell. Она определяла в минувшем году до 11% всей выручки NVIDIA, преимущественно за счёт закупки графических процессоров. Этот производитель компьютеров входит в «большую тройку», хотя и не является формальным лидером OEM-рынка по количеству отгруженных ПК, занимая лишь третье место в рейтинге IDC. По всей видимости, именно с Dell компании NVIDIA удалось наладить наиболее тесное сотрудничество. Все прочие клиенты компании не формируют более 10% выручки по отдельности.
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