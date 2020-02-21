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Выручка NVIDIA на четверть зависит от Китая

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Известно, что в прогнозе на текущий квартал NVIDIA оценила возможное снижение выручки от вспышки коронавируса в $100 млн, и эту оценку можно считать весьма консервативной. По крайней мере, в опубликованном сегодня годовом отчёте по форме 10-K отмечается, что в минувшем фискальном году компания ровно четверть своей выручки получила в КНР, включая Гонконг.

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Источник изображения: NVIDIA

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Падение спроса на местном рынке способно существенно повлиять на финансовые показатели NVIDIA, поэтому озвученное снижение выручки за первый квартал на $100 млн – это лишь самый безобидный сценарий.

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Источник изображения: NVIDIA

Зато с основными средствами у NVIDIA всё благополучно – стоимость активов на территории Китая ограничивается скромными $28 млн. Собственно, вряд ли что-то угрожает зданиям и сооружениям NVIDIA, находящимся в собственности компании на территории КНР, поэтому этот фактор риска можно вообще не учитывать в контексте вспышки коронавируса.

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